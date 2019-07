"Bambinopoli" quest'anno è green: imparare, giocando, su alimentazione, territorio ed educazione ambientale

Tanti laboratori per imparare, giocando, la lezione della sostenibilità e dell’educazione alimentare, e poi incontri sulle abitudini a tavola rispettose dell’ambiente e della salute, l’economia circolare, il riuso, gli orti scolastici.

Ruota intorno al tema “Pianeta è vita” la 18esima edizione di “Bambinopoli”, la manifestazione patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna e dedicata al mondo degli under 13, che animerà la città di Vignola (Mo) nel fine settimana del 7 e 8 settembre 2019.

"Anche quest'anno- spiega il sindaco di Vignola Simone Pelloni - con Bambinopoli, saranno assicurati tanto divertimento e tanti giochi per i bambini di ogni età. Per un intero fine settimana, saranno infatti idealmente affidate a loro le chiavi della città. Ringrazio tutta l'organizzazione e gli sponsor che hanno permesso di realizzare questo grande evento, che sempre più si affaccia a livello regionale e non solo. Ricordo inoltre la proposta, del tutto inedita, di diversi contenuti anche per i genitori, affinché Bambinopoli sia sempre di più una festa di tutti, un grande momento di gioia per la nostra città".

La manifestazione è organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Vignola "Terre di Ciliegie".

Il programma di Bambinopoli su tema “Pianeta è vita”

Cresce la partecipazione alla manifestazione dedicata ai più piccoli, con spettacoli e incontri. Negli anni scorsi le presenze a "Bambinopoli" si sono attestate a quota 30mila, quest'anno si punta a 50mila visitatori. Oltre 14 le associazioni sportive coinvolte, 10 laboratori e un convegno con formatori di Palo Alto (California, Stati Uniti) su “Educare i bambini alla felicità”.

Tra gli eventi, quelli dedicati al riuso e un mercatino organizzato da mamme e papà per dare “nuova vita” a tutto ciò che serve per i bambini tra indumenti, libri e giochi. Anche l’attività fisica avrà uno spazio dedicato nella manifestazione, con il Villaggio dello Sport, dove i bambini potranno cimentarsi in diverse attività sportive, dal calcio alle arti marziali.

Tra i convegni segnaliamo l’incontro su “Alimentazione e ambiente nelle scuole” che si terrà giovedì 5 settembre presso la Rocca di Vignola (Mo). Qui, alcuni esperti come Roberto Cavallo, agronomo e attivista ambientale, Annalisa Renzi, esperta in formazione ed educazione ambientale, Mara Ramploud, medico e nutrizionista, Lia Cortesi, referente del progetto Orto in Condotta nelle valli forlivesi e Alberto Tripodi, dell’Ausl di Modena, interverranno per mettere in luce le esperienze e le prospettive possibili di una didattica dove le scelte alimentari vadano di pari passo all’attenzione nei confronti del territorio e dell’ambiente in cui i bambini crescono.

Tutte le informazioni sul sito della manifestazione: www.bambinopolivignola.it