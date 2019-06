Sabato 15 giugno torna la Notte celeste nelle terme dell'Emilia-Romagna

L'ottava edizione della festa del benessere naturale in 19 centri termali dall’Appennino alla Riviera. Online il programma degli eventi per il weekend

Sabato 15 giugno le terme dell’Emilia-Romagna in festa con l’ottava edizione della “Notte Celeste”. “Il tuo benessere naturale”, è lo slogan della manifestazione che coinvolge 19 Centri termali, dall’Appennino alla Riviera, in un ricco cartellone d’iniziative.

Tantissime le proposte all’insegna del benessere e del turismo slow: dai percorsi idroterapici a tour in e-bike e di nordic walking; dalle feste in piazza “Ballando sotto le stelle” a visite guidate alla scoperta delle sorgenti termali sotterranee; da passeggiate del benessere alle numerose iniziative dedicate a famiglie e bambini; da concerti all’alba sulla spiaggia a convegni dedicati alla “Forest Therapy”, l’antico rimedio antistress e antidepressivo. Tutte le località termali, che l’anno scorso hanno visto la partecipazione di oltre 70mila persone, saranno “colorate” con bandiere in tinta con il logo della manifestazione.

E quest’anno, per la prima volta, partecipano all’organizzazione degli eventi anche le Destinazioni turistiche Emilia, Bologna-Modena e Romagna.

Questi i centri termali coinvolti lungo la Via Emilia: nel parmense a Salsomaggiore le Terme della città e il Centro termale Baistrocchi, le Terme di Tabiano e quelle di Monticelli; nel reggiano le Terme di Cervarezza; a Sassuolo, in provincia di Modena, le Terme della Salvarola; nel bolognese le Terme di Porretta, le Terme dell’agriturismo a Monterenzio e le Terme di Castel San Pietro; in provincia di Ravenna, le Terme di Riolo e quelle di Cervia; nella provincia di Forlì-Cesena, le Terme di Castrocaro, il Grand Hotel terme della fratta a Bertinoro, a Bagno di Romagna il Ròseo euroterme Wellness Resort, l’Hotel delle terme Santa Agnese e il Grand Hotel Terme Roseo; nel ferrarese il Thermae Oasis a Comacchio; in provincia di Rimini il Riminiterme e il Riccione terme.

Le info sul programma sono online sul sito www.lanotteceleste.it che presenta anche speciali proposte soggiorno, per un weekend dedicato al relax e benessere, messe a punto dagli operatori turistici. La festa è anche Social con l’hashtag #notteceleste.it.

Infine, i 24 centri termali della regione presentano novità, trattamenti, speciali pacchetti soggiorno nella Nuova Guida alle terme realizzata dal Coter, Consorzio del circuito termale dell’Emilia-Romagna. La Guida offre, oltre alla presentazione di ogni stazione termale con le sue proposte, informazioni su ciascuna località termale, per costruire al meglio il proprio soggiorno.

Disponibile anche in formato elettronico, è in distribuzione in tutti gli uffici Iat delle località termali e viene inviata a coloro che ne fanno richiesta al numero verde 800.88.88.50 o mail info@termemiliaromagna.it.