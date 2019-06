Maltempo maggio, dalla Regione un primo stanziamento di 1,8 milioni di euro per interventi urgenti

Un primo stanziamento di 1 milione e 800 mila euro messi a disposizione dalla Regione per rispondere alle criticità più gravi aperte dalle piogge intense che hanno colpito l’Emilia-Romagna nel mese di maggio. È la risposta della Giunta regionale, che ha deliberato ieri gli stanziamenti, alle conseguenze delle precipitazioni eccezionali che in più ondate hanno colpito il territorio da Piacenza a Rimini.

Quattro gli episodi straordinari di maltempo registrati a maggio - il 5 e 6, il 12, 13 e 14, il 20 e 21, il 28 - che hanno interessato l’Emilia-Romagna con piogge intense, raffiche di vento, neve in Appennino, per la prima volta in questa stagione dall’avvio delle rilevazioni, nel 1950, piene dei corsi d’acqua e mareggiate.

Nel dettaglio, sono due gli interventi previsti nel piacentino (130mila euro), sei nel parmense (419mila euro), quattro nel reggiano (490mila euro), otto nel modenese (300 mila euro), quattro nel bolognese (145mila euro), due nel forlivese-cesenate (240mila euro), quattro nel ravennate (335 mila euro), due nel riminese (95mila euro).

Gli interventi

In provincia di Piacenza saranno investiti 130mila euro per due interventi: a Ferriere 40 mila euro serviranno per il rispristino del transito in condizioni di sicurezza sulla strada comunale di Pomarolo, danneggiata dall’esondazione del vicino Rio. Altri 90 mila verranno investiti per il disgaggio di massi e la posa di una rete paramassi a protezione della strada comunale di Lisore, in comune di Cerignale.

Nel parmense in arrivo 419 mila euro per 6 interventi: la quota maggiore – oltre 150 mila euro – sarà destinata alla sistemazione della viabilità con la messa in sicurezza della viabilità comunale lungo la Saliceto - Monticello e la strada comunale di San Michele Cavana in località Nespolo, nel comune di Lesignano de' Bagni (134mila) e, a Berceto, della strada in località Case Bontempi (20mila). Per la sistemazione di difese spondali danneggiate saranno investiti 70mila euro sul rio Lucconi in comune di Corniglio (50mila) e a Sala Baganza, in sponda sinistra del torrente Baganza (20mila). A Corniglio sono finanziate anche verifiche e sondaggi necessari a progettare l'intervento di messa in sicurezza dell'abitato di Agna (20mila).

Con altri 25mila euro, a Langhirano prosegue la sistemazione delle briglie selettive e la pulizia dell’alveo del Rio Scalia.

In provincia di Reggio Emilia, a Baiso, sono in cantiere 4 lavori urgenti per 490mila euro. Tre riguardano il territorio di Baiso. Il più rilevante è il consolidamento del versante in frana in località Montecchio-Montecasale per 180mila euro; si aggiungono il ripristino della viabilità sulla strada comunale in località Casale (130mila) ed i primi interventi urgenti di sistemazione del drenaggio nella zona della “Piana” della frana di Cà Lita (90mila).

A Vetto, con 90 mila euro, si procederà al consolidamento della strada comunale di Casone.

Nel modenese saranno investiti in tutto oltre 300 mila euro per 8 interventi tra cui la sistemazione di una grave erosione sulla sponda sinistra del torrente Tiepido a monte del ponte della strada provinciale di Torre Maina, in comune di Maranello (70mila); per il mantenimento del regolare deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti e per garantire il monitoraggio arginale nei torrenti Tiepido e Grizzaga in comune di Modena (20mila).

Con circa 90 mila euro a Serramazzoni si interverrà per risolvere l'isolamento della località Casa Chiesi causato da una frana (47.930) e per il ripristino di una strada vicinale interrotta sempre da un dissesto (41.830). Anche a Montese è previsto il ripristino di alcune scarpate nei pressi del campo sportivo in Località Caviolo (20mila); a Prignano sulla Secchia sarà messa in sicurezza Via Caselletta (40mila) e a Palagano sono in vista lavori di ripristino delle strade comunali di Via la Campagna, Via Pietra Guisa, Via comunale e Via Roncopezzuolo, indispensabili per evitare che le abitazioni restino isolate (55mila); a Sestola si svolgerà la pulizia delle reti paramassi (10mila).

Per coprire le spese di assistenza alla popolazione sfollata a causa degli allagamenti o delle frane, sono stati stanziati in tutto 12.300 euro per i comuni di Prignano sulla Secchia (7.710), Serramazzoni (3.000), Campogalliano (1.474 euro) e Modena (140 euro).

In provincia di Bologna sono in arrivo in tutto 145 mila euro che saranno interamente investiti per 4 opere di ripristino della viabilità danneggiata da dissesti. A Gaggio montano i lavori interesseranno la via Porrettana (ex statale 64) in località Marano-Vaina (30mila); a Lizzano in belvedere le strade di collegamento alle località Raspadore (15mila) e Farnè (30mila); a Monghidoro sarà ricostruita la scarpata a valle di via Ceragne e si interverrà per il rifacimento del piano stradale (70mila).

In provincia di Ravenna 4 lavori in vista per 335mila euro. La quota maggiore – 180 mila euro – servirà per la messa in sicurezza e il ripristino della frana golenale e arginale lungo il fiume Montone, in località San Marco, comune di Ravenna. Sul fiume Ronco, in località Coccolia, sarà rimosso legname depositato dalla piena di metà maggio e che è causa di rischi di erosione spondale. A Casola Valsenio – con 100mila euro – sono partiti ieri i lavori di demolizione del ponte in via dei Mulini e realizzazione di un nuovo Bailey per evitare l’isolamento delle abitazioni: sostituirà il precedente accrescendo i livelli di sicurezza. Un finanziamento di 40mila euro servirà per la rimozione di quanto rimane dell’ex campo sportivo “Enea Nannini”, coinvolto da una frana e 15mila euro saranno spesi per indagini geofisiche e rilievi sul dissesto che interessa la stessa area.

Nella provincia di Forlì-Cesena sono previste 2 opere urgenti per 240 mila euro: 180mila sono riservati al ripristino dei danni causati dalla piena del 12 e 13 maggio agli argini del fiume Savio, in Comune di Cesena. Altri 60mila euro serviranno per la messa in sicurezza del ponte a servizio di via Cepareto, a Meldola, per assicurare l’accesso alle abitazioni isolate.

In provincia di Rimini sono previsti due interventi per 95mila euro: A Casteldelci, saranno realizzati i lavori per una prima messa in sicurezza del tratto di strada comunale "Senatello" in località Gualchiera con la sistemazione della strada, la regimazione delle acque, la posa di segnaletica e di un impianto semaforico, a Casteldelci (15mila). A Montescudo-Montecolombo si interverrà per il consolidamento del tratto di mura cittadine in via Borgo Pandolfo Malatesta, danneggiato dagli eventi meteo (80mila).