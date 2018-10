Montagna, 13 milioni di euro per gli impianti sciistici del Monte Cimone e del Corno alle Scale

Continua il boom turistico delle città d’arte dell’Emilia-Romagna: +12% gli arrivi e +10,1% le presenze nei primi 8 mesi di quest’anno. A dirlo i dati dell’Osservatorio turistico di Unioncamere elaborati da Trademark Italia. Una crescita che riguarda sia la clientela italiana (+12,9% gli arrivi, +9,7% le presenze) che quella internazionale (+10,8%, +10,6%), con in particolare l’aeroporto Marconi di Bologna che fa registrare un movimento di oltre 5,7 milioni di passeggeri alla fine di agosto, in crescita del 4,2% sullo stesso periodo del 2017.

Non fanno eccezione il capoluogo regionale insieme a Modena, ormai da un anno riuniti in un'unica Destinazione turistica per coordinare in modo efficace l’attività di promozione e valorizzazione territoriale. Nel periodo gennaio-agosto, infatti, Bologna e provincia hanno visto un aumento degli arrivi del 6,8% e del 9,9% per i pernottamenti. A Modena crescono del 2,4% gli arrivi e del 5,5% i pernottamenti (dati Istat).

Numeri illustrati oggi a Bologna in occasione della seconda giornata di “Destinazione Emilia-Romagna: tre giorni di viaggi, ascolto e proposte”, il tour nei territori che fino al 17 ottobre vede impegnati il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore al Turismo, Andrea Corsini, in un fitto calendario di incontri con gli operatori del comparto turistico e le istituzioni. Per un confronto sulle prospettive di un settore che sta vivendo un’altra stagione particolarmente positiva: 47,6 milioni le presenze complessive da gennaio ad agosto, in aumento del 3,3% rispetto al pur ottimo andamento del 2017, che aveva chiuso con il risultato record di 57 milioni di presenze complessive (dati Unioncamere/Trademark Italia).

La nuova funivia Doganaccia-Corno alle Scale e gli interventi di riqualificazione degli impianti esistenti

L’intervento principale del Piano sugli impianti sciistici, la nuova funivia Doganaccia-Corno alle Scale, riguarda il collegamento tra l’Emilia-Romagna e la Toscana e in particolare tra la stazione del Corno alle Scale e il Lago Scaffaiolo, località da cui partirà la seconda parte del collegamento, cioè l’impianto Lago Scaffaiolo e stazione Doganaccia, intervento riguardante la Regione Toscana. A questo si aggiungono quelli relativi alla sostituzione di seggiovie ormai obsolete, la revisione degli impianti sciistici, il miglioramento e la costruzione di baby park.

A breve l’approvazione delle concessioni dei finanziamenti ai Comuni di Sestola, Fanano, Montecreto e Riolunato per quanto riguarda la stazione invernale del Cimone; quelli di Frassinoro e Lama Mocogno per altre due stazioni più piccole ancora sul Cimone; il comune di Lizzano in Belvedere per l’area della stazione Corno alle Scale.

Destinazione Emilia-Romagna: da Rimini a Piacenza per valorizzare le identità e potenzialità dei territori

All’appuntamento bolognese del viaggio di tre giorni in Emilia-Romagna dedicato al turismo, hanno partecipato tra gli altri anche Valerio Veronesi, presidente della Camera di commercio di Bologna e Adriana Malandrino di Lonely Planet che ha presentato la prima guida Lonely Planet Pocket dedicata Bologna.

La giornata prosegue a Modena al Museo Enzo Ferrari dove sarà presente anche il presidente della Camera di Commercio, Giuseppe Molinari, e a Sestola (Mo) dove interverranno anche il sindaco Marco Bonucchi, il presidente dell’Unione del Frignano, Leandro Bonucchi, la sindaca di Lizzano in Belvedere, Elena Torri, il presidente del Consorzio del Cimone, Luciano Magnani.