Maltempo 2016-2017, via libera ai fondi: 4,1 milioni di euro per i risarcimenti a oltre 160 imprese

Domande entro il 24 novembre: task force della Regione per affiancare le aziende sulle pratiche. Online documenti e informazioni

Via libera alle richieste di contributo per i danni alle attività economiche e produttive dell'Emilia-Romagna causati dagli episodi di maltempo per i quali - tra febbraio 2016 e dicembre 2017 - è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

Entro il prossimo 24 novembre, 162 imprese potranno presentare domanda per ottenere gli indennizzi. A disposizione ci sono oltre 4 milioni 100 mila euro per le aziende che, dopo gli eventi, hanno presentato agli uffici municipali le schede di ricognizione dei danni.

Di queste, 52 hanno sede in provincia di Reggio Emilia, 28 in quella di Ravenna, 19 sono di Parma, 15 di Ferrara e 14 di Bologna. E ancora: 12 del forlivese-cesenate; 11 rispettivamente del piacentino e del modenese.



Cosa prevede il bando

I rimborsi, definiti nel bando regionale,potranno riguardare ricostruzione, acquisto e ristrutturazione di immobili sede dell'attività, la sostituzione o il ripristino di macchinari ed attrezzature, l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati.

Il tetto massimo degli indennizzi sarà di 450mila euro per ogni sede dell'impresa danneggiata. In caso di interventi di ripristino strutturale e funzionale dell'immobile sede dell'attività, l'indennizzo sarà concesso fino al 50% del valore minimo tra la stima del danno indicata nella ricognizione post evento presentata al Comune e la stima della perizia asseverata che l'impresa deve fornire. La percentuale sale all'80% per il ripristino o sostituzione di macchinari, attrezzature o acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti.

Su incarico della Regione, l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, con il supporto di Ervet Emilia-Romagna, provvederà entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande all'istruttoria sulle domande di contributo per determinare i danni effettivamente ammissibili e l'importo da erogare.

Tutta la documentazione, le informazioni e i moduli sono disponibili sul sito dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Come previsto dalle disposizioni nazionali, il bando attivato non riguarda le imprese agricole i cui danni sono indennizzati attraverso specifici canali di finanziamento di settore.