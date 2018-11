Teatri della Salute, si apre questa sera a Mirandola il cartellone di MoviMenti

Con ‘Vite senza permesso - trame migranti’ della compagnia Il Dirigibile (testo e regia MIchele Zizzari) si inaugura questa sera presso l’Aula Magna Montalcini di Mirandola (Mo), ore 21, il cartellone di MoviMenti-Teatri della salute. Con questo spettacolo proseguono le iniziative promosse dalla Regione Emilia-Romagna per rafforzare il progetto “Teatro e salute mentale” nell’anno del quarantesimo anniversario dell’approvazione della Legge Basaglia. Quello che prende il via oggi è un vero e proprio cartellone trasversale che si concluderà a gennaio 2019. Protagoniste le compagnie teatrali operanti nei diversi Dipartimenti di Salute mentale della regione. Le produzioni teatrali, anche grazie alla collaborazione di Ater, sono parte integrante delle stagioni teatrali.

I teatri coinvolti in Emilia-Romagna

Aula Magna Montalcini, Mirandola (Mo), Cinema Teatro Mac Mazzieri, Pavullo (Mo), Teatro dei Segni, Modena; Auditorium Enzo Ferrari, Maranello (Mo), Cinema Teatro Moderno, Savignano (Fc), Salone Snaporaz, Cattolica (Rn), Teatro comunale, Russi (Ra), Teatro Tagliavini, Novellara (Re), Teatro Petrella, Longiano (Fc), Teatro Asioli, Correggio (Re), Teatro Cinema Boiardo, Scandiano (Re), Cinema Teatro, Galliera (Bo), Teatro Magnani, Fidenza (Pr).

Il progetto ‘Teatro e salute mentale’

Nato nel 2008, con il coinvolgimento dei Dipartimenti di Salute mentale delle Aziende Usl dell’Emilia-Romagna, il progetto è stato rilanciato con un protocollo, siglato nell’ottobre 2016 dagli Assessori regionali alle Politiche per la salute e alla Cultura con rappresentanti dell’Istituzione Gian Franco Minguzzi e dell’associazione “Arte e salute”, che ha istituito un tavolo regionale al quale partecipano anche l’Agenzia sanitaria e sociale regionale (da tempo impegnata in studi di valutazione clinici e sociali delle esperienze teatrali nel campo della salute mentale), il Centro servizi per il volontariato di Bologna, il Dipartimento di psicologia dell’Università di Bologna e la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Ferrara.

Per informazioni:

Centro Diego Fabbri – tel. 0543 30244 - info@centrodiegofabbri.it