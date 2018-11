Frana di Gaggio Montano, inaugurata nel bolognese la Porrettana vecchia

Taglio del nastro, questa mattina a Gaggio Montano, nel bolognese, per i lavori di ripristino che hanno interessato la strada comunale di Marano, la cosiddetta ‘Porrettana Vecchia’ (ex SS64). Le opere, finanziate dalla Regione con circa mezzo milione di euro, si sono rese necessarie dopo l’imponente frana che lo scorso marzo ha bloccato la viabilità nei pressi della località Maranina.

Le opere svolte sono state presentate nel corso del convegno “La protezione civile in Appennino: quale capacità di risposta agli scenari di rischio locali?”, promosso dall’Associazione Fulvio Ciancabilla in collaborazione con il Comune di Gaggio Montano, rappresentato dal sindaco Maria Elisabetta Tanari, dall’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese e dall’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna.

Gli interventi svolti e quelli futuri

Si sono tutti conclusi i cinque cantieri finanziati dalla Regione Emilia-Romagna per la messa in sicurezza della frana di Marano e il ripristino della circolazione lungo la strada comunale. In tutto, sono stati investiti quasi 500 mila euro: 340mila e 560 euro per intervenire direttamente sul dissesto; 48mila 300 per la sistemazione delle scarpate, propedeutica al ripristino degli accessi e della percorribilità della strada; 50 mila per la sistemazione della viabilità comunale; 50 mila per il ripristino di accessi privati.

Nella nuova richiesta di finanziamenti che sarà trasmessa al governo, sono compresi anche tre ulteriori interventi per la frana di Gaggio, per un importo di 1 milione 900 mila euro. La quota maggiore (1.200.000 euro) riguarda la sistemazione del movimento franoso; con 580.000 euro si prevede il definitivo ripristino della sezione del fiume Reno e con 115 mila il completamento delle opere sulla viabilità comunale.