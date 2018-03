'We love football', valori in campo: i millenial del calcio si sfidano a Bologna

Presentata in Regione la 3^ edizione del torneo under 15 ideato da De Marchi, ex bandiera rossoblù. Con grandi squadre

I millenial del calcio arrivano a Bologna per la terza edizione di 'We love football', il torneo under 15 ideato da Marco Antonio De Marchi, storica bandiera rossoblù. Dal 28 marzo al 2 aprile, 8 nazioni e 24 squadre (16 maschili e 8 femminili) si affronteranno per aggiudicarsi il trofeo.



La kermesse sportiva è stata presentata oggi nella sede della Regione Emilia-Romagna dal presidente, Stefano Bonaccini, dall’ideatore di 'We love football', Antonio De Marchi, dall’ad del Bologna FC, Claudio Fenucci, dall’incaricato diocesano per la Pastorale dello sport, don Massimo Vacchetti, e dal presidente di Oblivion production srl, Stefania Tschantret.

Sedici le squadre del torneo maschile che si affronteranno: Juve, Inter, Roma, Atalanta, Ajax, Flamengo, Montreal Impact, Genk, Sampdoria e i giapponesi dello Shonan Bellmare. Tutto italiano il torneo femminile che vedrà scendere in campo: Cesena, Bologna, Inter, Venezia, Perugia, Roma, Verona e Udinese.

Le gare della manifestazione si disputeranno sui campi di Corticella, Castenaso, Monte San Pietro e Zola Predosa. Le semifinali e le finali verranno giocate nello stadio Dall’Ara.