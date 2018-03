La Regione premia la Battistelli Volley di San Giovanni in Marignano (Rn) per la vittoria della Coppa Italia femminile di A2

Una targa per ringraziare le “zie” della Battistelli Volley, la squadra di pallavolo femminile di San Giovanni in Marignano (Rn), che il 18 febbraio scorso nella cornice del PalaDozza di Bologna si è aggiudicata la 21^ Coppa Italia di A2, conquistando così il primo trofeo nazionale della sua storia.

Una rappresentanza della squadra romagnola composta dalle giocatrici Giulia Saguatti, la capitana, Elisa Zanette e Luisa Casillo, guidata dall’allenatore Stefano Saja, che ha portato la squadra romagnola alla vittoria è stata premiata oggi in Regione, a Bologna, dal presidente Stefano Bonaccini.

All’incontro erano presenti il sindaco del Comune di San Giovanni Marignano, Daniele Morelli, il presidente della Consolini Volley, Stefano Manconi, il presidente della polisportiva Adolfo Consolini, i dirigenti della società, Roberto Filippucci, Antonio Gabellini e Giovanni Barzotti, e il vice allenatore, Alessandro Zanchi.



La polisportiva Adolfo Consolini

Fondata nel 1970, la società milita per due decenni nei campionati locali. Tra gli anni novanta e gli anni duemila la squadra partecipa prima al campionato di Serie D e poi a quello di Serie C. Successivamente acquista i diritti sportivi per poter disputare il campionato 2013-14 in Serie B2: nella stagione 2014-15, grazie al primo posto in campionato, viene promossa in Serie B1 dove debutta nella stagione successiva ottenendo la promozione in A2.

Nella stagione 2016-17 partecipa al campionato cadetto per aggiudicarsi quest’anno la Coppa Italia di Serie A2.