Ricostruzione post sisma, nasce la nuova casa della musica a Guastalla (Re)

Una nuova casa della musica a Guastalla (Re). In un edificio costruito ex novo dopo il sisma del 2012, un unico Polo ospiterà la Scuola di musica e Coro voci bianche Città di Guastalla, il Coro civico e il Corpo Filarmonico ‘Giuseppe Bonafini’. La struttura – situata in via Pieve 66-68 - è stata inaugurata oggi dall’assessore regionale alle Attività produttive con delega alla ricostruzione post sisma, Palma Costi, assieme al presidente della provincia di Reggio Emilia, Giammaria Manghi, il sindaco di Guastalla, Camilla Verona, e l’assessore comunale all’Ambiente e urbanistica, Chiara Lanzoni.

E’ di quasi un milione di euro (940.500 mila) il costo dell’intervento: 150 mila euro dalla struttura commissariale, guidata dal presidente della Regione e Commissario, Stefano Bonaccini, e 790.500 mila euro dal Comune di Guastalla (690.500 euro di rimborsi assicurativi e il resto fondi propri). Il Polo della musica è affidato in gestione alla Scuola di musica che sosterrà le spese di gestione per la manutenzione ordinaria della struttura attraverso il comodato d'uso.

Il recupero della struttura è stata è l'occasione per riunire nello stesso polo le associazioni che già da molti anni collaborano con l'amministrazione comunale nella diffusione della cultura musicale. La Scuola di musica e Coro voci bianche – che attualmente conta una novantina di allievi, soprattutto bambini e ragazzi – cura numerosi progetti con le scuole. Il Corpo filarmonico, invece, ritorna a Guastalla dopo alcuni anni di assenza poiché dal 2012 non aveva una sua sede sul territorio guastallese pur mantenendo inalterate le sue attività e proposte musicali.

Il nuovo Polo della musica

L’edificio è composto da tre corpi di fabbrica ad unico livello reciprocamente ortogonali, disposti attorno ad una corte a giardino, coperti con tetti a due falde e testate di padiglione.

Nel corpo occidentale si trovano gli spazi della didattica, l’accesso, i servizi e il ripostiglio per la scuola di musica; nel corpo centrale su Via Pieve è ospitata la sala per la danza e dei piccoli spazi di servizio annessi; infine, nel corpo orientale vi è la sala prove della banda, dei magazzini e dei servizi. Le testate meridionali dell’edificio, sia nell’ala est sia nell’ala ovest, sono definibili come corpi aggiunti non pienamente integrati.

I livelli di pavimento interni nei diversi ambienti e tra i tre corpi di fabbrica presentano lievi differenze reciproche. Le finiture esterne e soprattutto quelle interne presentano caratteri differenti per stato di conservazione, connotazioni cromatiche e materiali impiegati.