Videoinchieste e reportage, a Riccione giornalisti da tutto il mondo per il DIG Festival

Videogiornalismo d’inchiesta, una luce sulla realtà che non si spegne mai. Parte la nuova edizione del DIG Festival Riccione, appuntamento con reporter di tutto il mondo, in programma dall’1 al 3 giugno prossimi, tra Palazzo del Turismo e piazzale Ceccarini. Tre giornate per capire il nostro tempo, con la presentazione di alcune delle migliori inchieste internazionali: tre giorni di talk, seminari, anteprime video, incontri per le scuole, un centro di “emancipazione” informatica e tre sere di spettacoli (tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero).

Tema portante dell’edizione 2018, sottotitolata War on Data, è appunto la “guerra dei dati”: giornalisti italiani e stranieri invitati a Riccione propongono suggestioni e spunti di riflessione su come alcuni governi, partiti, movimenti, aziende, giornali, tv e social media usano i dati e violano la privacy per orientare l’umore e il consenso dell’opinione pubblica, radicalizzando fenomeni come la discriminazione.



DIG AWARDS: IL CONCORSO INTERNAZIONALE

Come sempre, un ruolo centrale viene riservato ai DIG Awards, il concorso internazionale di DIG dedicato al giornalismo d’inchiesta video. Imperdibile per gli addetti ai lavori è la presentazione delle opere finaliste nella sezione DIG Pitch. I 6 progetti d’inchiesta selezionati si sfideranno per un premio di produzione di 15.000 euro. In palio c’è anche la possibilità di realizzare il montaggio di uno dei lavori presso la sede di Sky Italia a Milano. I finalisti avranno a disposizione 10 minuti per presentare in inglese i loro progetti davanti a una giuria presieduta dal reporter statunitense Jeremy Scahill, due volte George Polk Award e fondatore del sito ‘The Intercept’. Insieme a lui compongono la giuria qualificati e prestigiosi professionisti di altri 8 Paesi, dal Canada a Israele, dalla Francia al Nord Europa: Galia Bador (Docaviv), Claudine Blais (Société Radio-Canada), Alexandre Brachet (Upian), Riccardo Chiattelli (laeffe), Nils Hanson (SVT), Morten Møller Warmedal (NRK), Marco Nassivera (ARTE), Alberto Nerazzini (Dersu), Juliana Ruhfus (Al Jazeera), Andrea Scrosati (Sky Italia) e Pia Thordsen (TV2 Denmark).

Le 18 opere selezionate per le altre sezioni dei DIG Awards (Investigative Long, Investigative Medium, Reportage Long, Reportage Medium, Short e Masters) verranno proiettate, alla presenza degli autori, al Palazzo del Turismo, componendo così una kermesse di videoinchieste e reportage di eccezionale qualità, provenienti da Europa, Asia, Nord e Sud America.

Le tematiche spaziano dalla sorveglianza informatica agli intrecci tra politica e criminalità, dal terrorismo interno americano alla riduzione in schiavitù dei lavoratori di diverse filiere. Tanti gli scenari di guerra raccontati e le violazioni dei diritti umani denunciate, dal Libano al Congo, dall’Uzbekistan al Brasile, in lavori diversissimi per approccio ma accomunati da un’instancabile ricerca della verità.

I vincitori saranno proclamati sabato 2 giugno (21.00) in una cerimonia, in piazzale Ceccarini, condotta dalla giornalista di La7, Vicsia Portel.

Durante la serata Jeremy Scahill, che gestisce lo sconfinato archivio di Edward Snowden, pronuncerà un’orazione civile sul tema del festival, War on Data: mai abbassare la guardia sulla sorveglianza di massa, perché la sottrazione dei dati sensibili può essere usata anche per guerre tutt’altro che virtuali.



INFORMAZIONE ONLINE, FUGA DI DATI, SICUREZZA DIGITALE: GLI APPUNTAMENTI

Gli approfondimenti su questi temi inizieranno venerdì 1 giugno alle 9.30, quando Federico Nejrotti (Motherboard/Vice) svelerà i segreti di Facebook, inaugurando il primo dei numerosi seminari, aperti al pubblico e riconosciuti anche dall’Ordine dei giornalisti ai fini della formazione continua.

Durante il festival, Philip Di Salvo (Osservatorio europeo di giornalismo) porrà interrogativi sulle fughe di dati sensibili, soffermandosi sulle relazioni tra hacker, media e politica, mentre gli esperti reporter dell’IRPI (Investigative Reporting Project Italy) rifletteranno sulle insidie dell’informazione online.

In anteprima si potrà vedere il documentario-inchiesta ‘La scelta’ (sabato 2 giugno ore 16), dedicato alla piattaforma Rousseau quale strumento di democrazia diretta, presenti gli autori: Silvia Boccardi, Giuseppe Francaviglia e Giorgio Viscardini.

Chi invece vuole migliorare le sue conoscenze tecniche potrà farlo all’Hacking Bar di DIG, un centro di consulenza gratuita su navigazione online, App, software alternativi, curiosità e buone pratiche nell’uso dei dispositivi digitali (a cura dell’Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights).