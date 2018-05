“#Staisobrio: prima le vite”, premiati gli studenti vincitori del concorso

Un premio ai migliori progetti contro l’uso di alcol, per una guida sicura, realizzati dai ragazzi per i ragazzi: è quello assegnato dal concorso “#Staisobrio: prima le vite”, rivolto agli studenti dell’Emilia-Romagna, giunto alla quarta edizione.

A “Una vita senza freni è una vita persa”, lo slogan della locandina ideata e realizzata da Francesco Paolo D’Amico dell’Istituto superiore Silvio D’Arzo di Montecchio (Re), va il primo premio nella categoria degli over 16, mentre Beatrice Montalto del Liceo Minghetti di Bologna è l’autrice del video che si è piazzato al primo posto tra gli studenti under 16.

Il secondo e il terzo classificato, su 30 finalisti, sono Jacopo Rasi dell’Istituto Silvio D’Arzo e Fatima Livoroi dell’Istituto professionale Aldrovandi Rubbiani di Bologna per gli under 16. Per i ragazzi con meno di 16 anni sul podio anche Alice Schiassi dell’Istituto comprensivo Quirico Filopanti di Budrio (Bo) e Paolo Nanni e Lavinia May Carboni del Liceo Minghetti.

Il vincitore della categoria over 16 potrà effettuare una vacanza studio di 15 giorni presso la Bell School a Cambridge, a tutti gli altri vanno tablet e smartphone di ultima generazione. I ragazzi hanno inoltre ricevuto il premio Campa (Mutua sanitaria integrativa) per l’impegno a diffondere la cultura della cura e della prevenzione della salute tra i giovani, che garantisce l’assistenza specialistica ambulatoriale per un anno. I video e le locandine saranno utilizzati da Automobile Club Bologna per la campagna di sensibilizzazione di promozione della sicurezza stradale sui social e nelle manifestazioni dedicate all’educazione stradale.

Alla premiazione del concorso, patrocinato dalla Regione, hanno partecipato l’assessore alla Mobilità, Raffaele Donini, il presidente dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale, Mauro Sorbi, il presidente e il vice presidente Aci Bologna, Federico Bendinelli e Domenico Salcito e il governatore distretto Lions 108Tb, Piero Augusto Nasuelli.

La campagna “#Staisobrio: prima le vite”



La campagna è indirizzata ai giovani delle scuole superiori di primo e secondo grado dell’Emilia-Romagna e prevede il concorso a premi per il miglior video, immagine fotografica, slogan o elaborato grafico per contrastare la diffusione dell’alcol tra i giovani, ridurre gli incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza, educare alla della sicurezza stradale nelle categorie under e over 16.

Ideata e organizzata ogni anno da Aci Bologna, la campagna è realizzata insieme al Lions Club Bologna San Luca e con il patrocinio dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale della Regione Emilia-Romagna, del Comune e della Prefettura di Bologna, della Città metropolitana e dell’Ufficio scolastico regionale, ha come testimonial, anche per questa edizione, il musicista Dodi Battaglia. Partner dell’iniziativa è Campa, mutua sanitaria che assiste 40mila associati che la supporta nei programmi di prevenzione sanitaria. Tutti i dettagli della campagna sul sito www.acibologna.com e www.lions108tb.it.