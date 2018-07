Ospedale di Pavullo (Mo), al via il cantiere delle sale operatorie. A ottobre i lavori per il nuovo Pronto soccorso

Un nuovo Day service oncologico, tecnologicamente avanzato e ampliato negli spazi e, presto, sale operatorie ristrutturate e un nuovo Pronto soccorso, in risposta ai bisogni di assistenza della Comunità del Frignano. Questa mattina all’Ospedale di Pavullo l’assessore alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna, Sergio Venturi, e il direttore generale dell’Azienda USL di Modena, Massimo Annicchiarico, insieme al presidente della Conferenza territoriale socio-sanitaria Gian Carlo Muzzarelli, al sindaco Luciano Biolchini e agli altri sindaci dell’Unione dei Comuni del Frigano, hanno fatto visita ai nuovi spazi e ai due grandi cantieri che consentiranno un importante potenziamento dell’assistenza sanitaria a vantaggio dei cittadini di tutto l’Appennino.

I lavori sull’intera ala ovest, svolti tra il 2016 e il 2017, hanno portato alla ristrutturazione di tutti gli ambienti. Rientra nel progetto il trasferimento del Day Service oncologico-internistico con 8 nuove postazioni per l’assistenza. Nell’area si trovano anche gli 8 ambulatori che assicurano, in particolare, le prestazioni specialistiche cardiologiche, internistiche, geriatriche, gastroenterologiche e di diagnostica ecografica e vascolare Eco-Doppler. Qui è attivo il nuovo ecografo, frutto di varie donazioni della Comunità del Frignano all’ospedale. L'investimento complessivo per questa ristrutturazione è stato di 250mila euro, raccolti anche grazie alle donazioni che nell’ultimo biennio sono state indirizzate al Day Service da privati cittadini, aziende e associazioni, a conferma del riconoscimento dell'attività svolta in ospedale e della sinergia con il territorio.

Il primo cantiere in partenza riguarda le sale operatorie, nel pieno rispetto del cronoprogramma del piano dell’Ospedale condiviso con gli Enti locali, con un investimento di 1milione 800mila euro (1.400.000 finanziati dalla Regione e 400.000 da fondi Ausl). La durata prevista dei lavori è di 410 giorni, più 30 per i collaudi finali. Si tratta di una ristrutturazione totale del comparto operatorio sulla base di un progetto rinnovato e adeguato alle esigenze sanitarie, con spazi più funzionali e nuovi impianti. L'intervento sarà realizzato in due diverse fasi di lavoro, per non interrompere mai completamente l’attività. Due sale operatorie rimarranno sempre disponibili, ermeticamente isolate dal cantiere, per l’esecuzione delle attività ordinarie ed urgenti, per mantenere i risultati raggiunti con il progetto di potenziamento della chirurgia che, nei primi otto mesi, ha consentito di aumentare il volume di interventi e ridurre i tempi d’attesa per tutte le classi di priorità.

Inizieranno invece a ottobre i lavori al nuovo pronto soccorso. L’intervento complessivo, del valore di 2milioni 800mila euro, a cui si aggiungono 400mila euro per arredi e attrezzature, comprende la trasformazione completa del pronto soccorso con nuovi spazi e l'adeguamento alle normative per la sicurezza e gli impianti. Razionalizzando e riorganizzando i diversi ambienti saranno migliorati i percorsi d’accesso e la gestione degli utenti. Un ampliamento che dagli attuali 300 metri quadri porterà il pronto soccorso a una superficie di 645mq; la durata dei lavori, compresi i collaudi finali, sarà di 16 mesi.