Emilia-Romagna e Cina sono più vicine: al 'Marconi' di Bologna atterra il primo volo diretto

E' arrivato a Bologna il primo volo diretto proveniente dalla Cina. Partito da Shenyang, capoluogo della provincia del Lianoning, con 240 passeggeri è atterrato questa mattina alle 8 sulla pista del Marconi dopo oltre 10 ore di volo.

Si dà così ufficialmente il via al 'Programma Cina' - concordato dall’Aeroporto di Bologna con la compagnia aerea Blue Panorama Airlines e il tour operator cinese Phoenix Travel Worldwide in collaborazione con Welcome Chinese - che proseguirà con l’avvio del collegamento diretto con Taiyuan, nello Shanxi, previsto per il prossimo 22 luglio. L'iniziativa che introduce la città ai turisti cinesi arriva a distanza di nove mesi dalla missione a Pechino e Shanghai dell’Aeroporto Marconi, del Comune di Bologna e di Bologna Welcome.

Ad attendere i passeggeri che saranno impegnati in un tour di due settimane con oltre 10 tappe in Italia, in cui Bologna rappresenta la prima e l’ultima, una delegazione tra cui l’assessore regionale ai Trasporti, Raffaele Donini, e il sindaco di Bologna, Virginio Merola, guidata dal presidente del Marconi, Enrico Postacchini.

Obiettivo dell'iniziativa è far diventare Bologna la porta di ingresso per visitare l'Europa per il mercato turistico cinese che è oggi il più grande del mondo in termini di spesa e il secondo più grande in termini di organizzazione di viaggi, con una crescita del +27% di visitatori nel 2017 per l’area metropolitana di Bologna e del +16,2% nei primi cinque mesi del 2018.

Prossimo obiettivo del Marconi sarà quello di attivare anche voli di linea sulle nuove rotte cinesi, in modo da offrire un servizio non solo in incoming per i cinesi che vengono a visitare Bologna e l’Italia, ma anche outgoing per gli italiani che intendono recarsi in Cina per lavoro o turismo.