Ecco il nuovo lungomare di Milano Marittima: mille metri tra il verde per pedoni e ciclisti

Un chilometro tra il verde per andare in spiaggia a piedi o in bicicletta con aree per sostare seduti su una panchina o per parcheggiare le proprie bici. E poi passerelle di legno per preservare dune di sabbia naturali.

Inaugura oggi il nuovo lungomare di Milano Marittima, nota località balneare del Comune di Cervia, nel ravennate, con una festa piena di musica grazie ai gruppi Adriatic Dixieland Jazz Band, Orchestra Giovanile Città di Cervia, Scuola di musica Rossini Cervia, Scuola arti e mestieri Angelo Pescarini, Orchestra La Corelli, oltre alle letture organizzate dal Laboratorio di lettura Biblioteca di Cervia ed Ecomuseo.

Un intervento dal costo complessivo di 2,3 milioni di euro di cui 350mila finanziati dalla Regione Emilia-Romagna.

Al taglio del nastro, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, l’assessore regionale a Turismo e commercio, Andrea Corsini e il sindaco di Cervia, Luca Coffari.

Nel corso della cerimonia è stata scoperta anche una targa in memoria di Antonio “Tonino” Batani, il lungimirante imprenditore e albergatore del sistema turistico italiano, scomparso nel 2015, che in compartecipazione con il Comune, riqualificò il tratto fra via Baracca e via Cimarosa.