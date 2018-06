A luglio accordo per valorizzare il Centro del Brasimone. Vertice a Bologna con Toscana ed Enea

“Entro luglio si dovrà sottoscrivere l’accordo che definisce le attività di ricerca per valorizzare il Centro Enea del Brasimone di Camugnano nell’Appennino bolognese”. L’impegno a definire, coinvolgendo centri di ricerca e Università, una road map che metta nero su bianco l’attività di ricerca nonché le risorse necessarie per realizzale, è arrivato questo pomeriggio a Bologna, in viale Aldo Moro, dove si è tenuto un vertice tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Toscana con il presidente dell’Enea, Federico Testa. Incontro a cui hanno partecipato anche la Città metropolitana di Bologna e i Comuni dell’Appenino bolognese e toscano, coordinato dall’assessore regionale alle Attività produttive, Palma Costi e dall’omologo toscano, l’assessore Stefano Ciuoffo.

L’appuntamento è stato fissato dopo che, nei mesi scorsi, l’Enea aveva scelto il sito di Frascati per realizzare il program Dtt (Divertor tokamak test facility) e le Regioni Emilia-Romagna e Toscana avevano chiesto l’impegno a Enea stesso affinché il Centro del Brasimone venisse considerato prioritario rispetto a nuove iniziative e progetti innovativi e, più in generale, in programmi di ricerca e di potenziamento tecnologico dell’Ente, se non altro in considerazione della qualità del gruppo di ricerca lì attivo e del contesto operativo in cui esso è inserito.

Il presidente dell’Enea, Testa, accogliendo l’opportunità si è detto “assolutamente disponibile a valorizzare la nostra struttura e realizzare progetti di ricerca compatibili con il sito e con le attività legate al tessuto delle imprese di Emilia-Romagna e Toscana”.