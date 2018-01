Info L’Organizzazione mondiale turismo premia la cooperativa Valle dei Cavalieri di Succiso (Re) Alla 38^ edizione della Fiera internazionale del Turismo di Madrid Tweet Tweet È andato alla cooperativa di comunità Valle dei Cavalieri di Succiso (Re) il secondo posto nella sezione “Turismo responsabile” della 14^ edizione del premio per l'eccellenza e l'innovazione dell’Organizzazione mondiale del turismo. È andato alla) il secondo postonella sezione “Turismo responsabile” della 14^ edizione del premio per l'eccellenza e l'innovazione dell’Organizzazione mondiale del turismo. La cerimonia si è tenuta ieri in occasione della Fiera internazionale del Turismo di Madrid giunta quest'anno alla sua 38^ edizione e luogo di incontro annuale per migliaia di buyers internazionali e operatori del settore. Concorrevano al premio realtà internazionali di tutto il mondo portando esperienze di offerta turistica con particolare riguardo alla salvaguardia dei territori e della loro storia e alla valorizzazione delle eccellenze. "Alla comunità di Succiso e in particolare alla cooperativa Valle dei Cavalieri e al direttore del Parco nazionale dell’Appennino tosco emiliano vanno le nostre congratulazioni– ha affermato l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini- per questo importante risultato. La sua attività ha permesso la rinascita di un borgo destinato allo spopolamento e al degrado. Si tratta di un riconoscimento conferito alle eccellenze agricole, all’innovazione e alla tradizione, alla solidarietà e ai comportamenti virtuosi. Un esempio di come le risposte della collettività e degli Enti locali possano creare servizi e generare un valore economico e occupazionale”. Nelle varie attività della cooperativa, oltre al sostegno alle attività quotidiane della popolazione del piccolo borgo, hanno trovato spazio un allevamento ovino e un agriturismo. Archivio news Azioni sul documento Stampa Link Assessore Andrea Corsini

