Info Il Parmigiano Reggiano premiato a Londra. Caselli: "Nuovo riconoscimento alle nostre eccellenze" 38 medaglie e il riconoscimento di 'Miglior formaggio al mondo a latte crudo’ Tweet Tweet "Un nuovo riconoscimento per una delle eccellenze enogastronomiche di questa terra, ai suoi produttori e ad un'agricoltura che è sempre più sinonimo di qualità, sostenibilità e spirito di innovazione". Così l'assessore regionale all'Agricoltura, Simona Caselli, commenta la notizia che il miglior formaggio al mondo a latte crudo è il Parmigiano Reggiano della Nazionale che riunisce 40 produttori e ha partecipato a Londra ai World Cheese Awards di fine novembre. “Complimenti vivissimi al produttore cui sono grata-aggiunge Caselli- per il grande contributo a promuovere la già altissima reputazione dei nostri prodotti agroalimentari nel mondo”. A decretare il premio è stata la prestigiosa associazione internazionale The Oldways Cheese Coalition che, tra i 16 finalisti dei recenti World Cheese Awards (3.001 formaggi da 25 Paesi del mondo), ha recentemente ufficializzato la scelta del prodotto presentato nel team azzurro dalla Latteria San Pietro di Valestra (Reggio Emilia). Il riconoscimento, insieme con le altre 38 medaglie conquistate a Londra dalla Nazionale del Parmigiano Reggiano, è stato festeggiato oggi in Sala del Tricolore, a Reggio Emilia, alla presenza di tutti i caseifici coinvolti nel progetto della Nazionale. Ai World Cheese Awards la Nazionale del Parmigiano Reggiano ha rappresentato il più importante raggruppamento di caseifici in competizione, con 40 produttori che hanno rappresentato tutte le province di produzione: 18 caseifici reggiani, 11 parmensi, 7 modenesi, 1 bolognese e 3 mantovani. La Nazionale del Parmigiano Reggiano ha portato a casa 11 medaglie d'oro, 16 d'argento, 8 di bronzo e 3 Super Gold. A questi premi si è aggiunto, infine, anche il prestigioso titolo di 'Miglior formaggio al mondo a latte crudo'. Archivio news Azioni sul documento Stampa Link Assessore Simona Caselli

Portale agricoltura e pesca