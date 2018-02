Pronto il Codice unico di comportamento per la sanità, parola d'ordine trasparenza

Doveri, principi e norme etiche per chi lavora nelle aziende sanitarie. No ai conflitti di interesse

Obbligo di astensione dal partecipare a decisioni o attività in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale. Nessuna richiesta, né accettazione, per sé o per altri, di regali o altre utilità. Divieto di assumere incarichi in associazioni e organizzazioni (anche quelle di volontariato o senza fini d lucro) che possano causare un conflitto di interessi con l’attività svolta all’interno dell’Azienda.

Sono alcune delle disposizioni contenute nello “schema tipo” del Codice unico di comportamento per il personale operante nelle Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna, presentato in Commissione assembleare dall’assessore alle Politiche per la salute, Sergio Venturi e adottato con specifica delibera dalla Giunta. Un documento che la Regione ha voluto per rafforzare il valore di sistema del servizio sanitario e per fornire uno schema di riferimento, uniforme e omogeneo, agli enti e alle Aziende nella predisposizione dei singoli Codici di comportamento aziendali, che dovranno essere aggiornati entro la fine del mese di maggio.

Scelta e contenuti del Codice rientrano nelle politiche di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza in sanità definite con un’apposita norma, contenuta nella legge regionale 9 del 2017. I principi generali su cui si articola il testo sono la centralità della persona, il principio di non discriminazione, legalità e trasparenza, la riservatezza, la valorizzazione del patrimonio professionale, la gestione del rischio e la tutela della sicurezza.

Lo schema tipo è stato predisposto con i referenti aziendali che fanno parte del Tavolo regionale (istituito nel dicembre 2017) per il coordinamento delle misure in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario; è stato condiviso con la Direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare e con le Aziende. É stato redatto tenendo conto delle recenti Linee guida adottate dall’Autorità nazionale anticorruzione, dei Codici di comportamento già in essere nelle singole Aziende sanitarie (come previsto dal decreto del presidente della Repubblica 62 del 2013), e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Cos’è il Codice

Il Codice definisce i doveri costituzionali, i principi e le norme etiche di comportamento per il personale che opera nelle Aziende sanitarie regionali nei rapporti privati, in servizio e nei rapporti con il pubblico e i mezzi di informazione.

Si applica a tutto il personale che a qualsiasi titolo presta attività lavorativa per l’Azienda; nello specifico, a dipendenti a tempo determinato e indeterminato, in comando, distacco o fuori ruolo, collaboratori e consulenti dell’Azienda con qualsiasi tipologia di contratto, medici e altro personale universitario integrati con l’assistenza, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali interni (per quanto compatibile con la relativa convenzione nazionale), medici in formazione specialistica, ricercatori, dottorandi, assegnisti di ricerca e tirocinanti; direttori generali, amministrativi e sanitari; personale di imprese fornitrici, volontari che fanno parte delle associazioni. Per dirigenti e direttori il documento stabilisce ulteriori indicazioni.

Chi vigila sull’applicazione

Sull’applicazione del Codice vigilano i dirigenti, l’Ufficio procedimenti disciplinari, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct), il servizio personale, l’Oiv (Organismo indipendente di valutazione) del Servizio sanitario regionale con la collaborazione dell’organismo aziendale di supporto.