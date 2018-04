Inaugurato a Cento (Fe) il nuovo pronto soccorso dell'Ospedale SS. Annunziata

Una struttura di oltre 1.000 metri quadrati, con un’area esterna altrettanto grande, dotata di nuovi spazi e nuove tecnologie che permetteranno di potenziare la qualità dei servizi e di accrescere il comfort per i pazienti: circa 20mila all’anno, in aumento nel 2017 (oltre 22mila).

Taglio del nastro questa mattina a Cento (Fe), per il Pronto Soccorso dell’ospedale “SS. Annunziata”, costruito ex novo dove prima sorgeva la palazzina adibita ad ambulatori del Servizio Materno-Infantile, in via Cremonino. Una struttura realizzata grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, che ha investito 2 milioni e 200 mila euro, e alle risorse dell’Azienda sanitaria di Ferrara, che ha contribuito con oltre 365 mila euro.

Operativo dall’11 aprile, è stato inaugurato oggi con una presentazione, nel vicino ‘Piccolo teatro Borselli’, che ha permesso ai cittadini di conoscere l’intero percorso dei lavori eseguiti, dall’apertura dei cantieri alla consegna delle chiavi e degli arredi.

Con il presidente della Regione, al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Cento, Fabrizio Toselli, il direttore generale dell’Azienda Usl di Ferrara, Claudio Vagnini, e la presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Cento, Cristiana Fantozzi.