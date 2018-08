Lutto nazionale per il crollo del ponte Morandi a Genova, bandiere a mezz'asta in Regione

Il presidente Bonaccini: "Vicinanza ai feriti e cordoglio ai familiari delle vittime. Grazie a chi per giorni interi si è prodigato per salvare vite umane"

Le bandiere della Regione Emilia-Romagna, nella giornata di lutto nazionale in cui saranno celebrati i funerali delle vittime della tragedia legata al crollo del ponte Morandi di Genova, sono issate sui pennoni a mezz’asta.



“La bandiera a mezz’asta- ha detto il presidente della Regione Stefano Bonaccini- esprime il nostro sentimento di cordoglio per i familiari delle vittime. Come comunità emiliano-romagnola siamo vicini ai feriti e a tutte le persone che sono state coinvolte, loro malgrado, in questa tragedia”.

“Voglio ringraziare anche- conclude il presidente- chi per giorni interi si è prodigato per salvare vite umane e per riportare sicurezza in quella comunità. Adesso è il momento del dolore e della vicinanza ai familiari. Il resto, dopo”.