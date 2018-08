Incidente a Borgo Panigale (Bo): "Grazie a chi è intervenuto, da parte di tutta la comunità dell'Emilia-Romagna"

Bonaccini ha incontrato i feriti e i rappresentanti di chi è al lavoro per prestare soccorso e mettere in sicurezza la zona

“Ho voluto ringraziare di persona, a nome mio e di tutta la comunità regionale, tutti coloro che si sono prodigati e stanno ancora lavorando in queste ore”. Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che questa mattina ha incontrato i rappresentanti delle forze dell’ordine e del sistema della protezione civile e sanitario, intervenuti dopo il grave incidente che si è verificato sul tratto urbano della A14 a Bologna, in zona Borgo Panigale, e che ha provocato un morto e 145 feriti.

Bonaccini ha ricordato ed espresso cordoglio alla famiglia della vittima e, parlando delle persone rimaste ferite, ha voluto anche ringraziare tutta la sanità pubblica regionale che “in pochi minuti ha garantito servizi e soccorsi, non solo a Bologna ma anche a Cesena e Parma, dimostrando ancora una volta il grado di efficienza del sistema sanitario regionale”.

“Ogni persona che è stata chiamata a fare il proprio dovere- ha detto il presidente- l’ha fatto in modo straordinario: dalla Prefettura alle forze dell’ordine, dal sistema di protezione civile al 118, ai vigili del fuoco. E’ stato un lavoro corale che sta ricevendo da parte di tutto il Paese l’apprezzamento per la capacità e la qualità con cui si è riusciti a intervenire”.

Per quanto riguarda la viabilità e la ricostruzione nella zona danneggiata, Bonaccini ha ricordato che nel vertice in Prefettura che si è svolto ieri (dove è allestito il Centro di coordinamento dei soccorsi) si è fatto il punto sulle infrastrutture e si sta lavorando “per riaprire il tratto di tangenziale danneggiato il prima possibile".

Bonaccini e ha poi espresso soddisfazione per la risposta dei sindaci all’appello rivolto dal primo cittadino di Bologna, Virginio Merola, che ha chiesto ieri di avere a disposizione “agenti di Polizia municipale di altre città per dare una mano e avere rinforzi per fluidificare il traffico e dare sostegno agli automobilisti”.

Infine, ha concluso il presidente “c’è il tema dei danni ai privati: non potremo intervenire come facciamo nei casi di calamità naturale, ma abbiamo un consolidata esperienza in materia, e siamo in contatto costante con il Comune per valutare insieme ogni intervento utile”.