Incidente a Borgo Panigale (Bo), Bonaccini: "Ora importante stare accanto a chi soffre, ai feriti e ripristinare la viabilità"

“Ora l’unica cosa che serve è stare accanto ai feriti e alle loro famiglie, e ripristinare la viabilità”. Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, rientrato a Bologna dall’estero, per fare il punto con le autorità all’indomani del grave incidente che si è verificato sul tratto urbano della A14 a Bologna, in zona Borgo Panigale, e che ha provocato un morto e 145 feriti.

“Di infrastrutture parleremo a tempo debito- ha detto Bonaccini-, la Regione ha le proprie idee ma in queste ore e nelle prossime l’unica cosa che serve è verificare come stanno le persone ferite, stare accanto a loro e alle loro famiglie, e ripristinare al più presto la viabilità. Ora è giusto essere qui, stare vicino a chi soffre e ringraziare chi ha operato per i soccorsi e sta lavorando. Il personale sanitario ha svolto e sta svolgendo un lavoro encomiabile. Anche Società autostrade ha fatto in modo egregio il proprio lavoro, assicurando per quanto possibile il funzionamento di autostrada e tangenziale. Nel giro di pochissimi mesi verranno ripristinati lo svincolo e la parte della tangenziale colpiti, sono in corso le verifiche necessarie per l'approntamento dei lavori. Ora dobbiamo accertare quali sono le condizioni per uscire dallo stato di emergenza e passare alla fase operativa. Non c’è spazio per polemiche”.

Il presidente, in serata, ha preso parte assieme all'assessore regionale alla Protezione civile, Paola Gazzolo, alla riunione in Prefettura a Bologna, dove è allestito il Centro di coordinamento dei soccorsi (Ccs). “Un altro tema centrale di cui sarà doveroso occuparci- ha sottolineato-è quello dei risarcimenti ai cittadini. La Regione sarà vicino a tutti coloro che hanno subito danni e per questo avvierà nei prossimi giorni un censimento analitico in collaborazione con il Comune di Bologna”.

Questa mattina, intanto, la vicepresidente della Regione, Elisabetta Gualmini, e gli assessori regionali a Protezione civile e ai Trasporti, Paola Gazzolo e Raffaele Donini, si sono recati in visita ai feriti ricoverati al Policlinico Sant’Orsola e all’ospedale Maggiore di Bologna.