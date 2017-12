Sanità, l’Emilia-Romagna si aggiudica quasi 14 milioni del ministero della Salute per 35 progetti di ricerca clinica

Per i ricercatori delle AOU e Irccs. Venturi: “Ricerca fondamentale per lo sviluppo dei servizi sanitari e migliore assistenza"

Trentacinque progetti, soprattutto nei campi della ricerca clinica in oncologia e neurologia e su nuovi modelli organizzativi per migliorare i servizi sanitari. L’ultimo bando per la ricerca finalizzata, finanziato dal ministero della Salute, porta al Servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna quasi 14 milioni di euro (13,7) destinati ai ricercatori delle Aziende Ospedaliero-Universitarie e degli Irccs (gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico). In particolare, la Regione Emilia-Romagna (come destinatario istituzionale) è prima tra le Regioni in Italia, con 18 progetti finanziati e 1 progetto di rete (co-finanziato da Regione Emilia-Romagna e Ministero) per 6,9 milioni di euro complessivi.

I progetti finanziati Dei 35 progetti, 16 sono iniziative di ricerca biomedica innovativa, quindi legata all’acquisizione di nuove conoscenze (theory enhancing), i restanti 19 progetti rientrano invece nella categoria change promoting, ossia di ricerca clinico-assistenziale. I progetti che hanno come destinatario la Regione sono rivolti ai ricercatori delle Aziende Ospedaliero-Universitarie di Bologna (12), Modena (1), Ferrara (4), Parma (2). Dodici progetti rientrano nella categoria “Progetti ordinari di ricerca finalizzata”, cinque in “Giovani ricercatori”, uno in “Progetti estero” e uno in “Programmi di rete”. I 16 progetti finanziati ai 4 Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) per un totale di 6,8 milioni di euro sono così distribuiti: 5 progetti dell’Istituto scienze neurologiche dell’ospedale Bellaria di Bologna (AUSL di Bologna), 5 dell’Arcispedale di Reggio Emilia, 4 dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, 2 dell’Istituto Scientifico Romagnolo di Meldola. Per questo bando il ministero della Salute aveva messo a disposizione più di 135 milioni di euro, di cui oltre 54 destinati a progetti ideati da giovani ricercatori. L’ammontare complessivo finanzierà in tutto il Paese 322 dei 1.569 progetti presentati per questa edizione.