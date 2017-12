Info Sanità, dalla Regione 1.3 mln per 52 contratti di specializzazione nei quattro atenei Si aggiungono ai 619 statali per più ampia offerta formativa universitaria. Venturi: "Condivisione con le università. Scelti i settori con più necessità Tweet Tweet Sono 52 i contratti di formazione specialistica a favore di medici specializzandi che la Regione Emilia-Romagna ha finanziato con 1,3 milioni di euro di risorse proprie per l’anno accademico 2016/2017. Si tratta di ulteriori contratti, suddivisi tra i quattro atenei emiliano-romagnoli, che si aggiungono a quelli statali (619) consentendo un significativo ampliamento dell’offerta formativa universitaria in regione. Per quanto riguarda la ripartizione dei contratti, 28 sono a favore dell’Università di Bologna, per 700mila euro; 6 per l’Università di Ferrara, per 150mila euro; altri 10 per l’Università di Modena-Reggio Emilia, per 250mila euro; infine, 8 contratti di formazione specialistica sono a favore dell’Università di Parma (200mila euro). La Regione Emilia-Romagna finanzia, annualmente, i contratti regionali aggiuntivi di formazione medica specialistica nell'ambito del bando del ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca relativo al concorso nazionale per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria. Nel bando sono indicati i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione degli atenei emiliano-romagnoli, il numero dei contratti finanziati da fonti statali e quelli coperti da fondi aggiuntivi regionali. I contratti di specializzazione dell'area sanitaria attribuiti dal Miur nell'anno accademico 2016-2017 sono stati a livello nazionale 6.105 di cui 619 agli atenei dell’Emilia-Romagna. Ripartizione dei contratti di formazione specialistica per Università I 52 contratti aggiuntivi assegnati agli Atenei sono così ripartiti: 28 contratti di formazione specialistica a favore dell’Alma Mater di Bologna di cui: 1 per Anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore; 3 per Ematologia; 1 per Endocrinologia e malattie del ricambio; 2 per Malattie infettive e tropicali; 12 per Medicina d’emergenza-urgenza; 1 per Medicina fisica e riabilitativa; 1 per Medicina nucleare; 1 per Neurochirurgia; 2 per Oncologia medica; 1 per Ortopedia e traumatologia; 2 per Pediatria; 1 per Urologia; 6 contratti di formazione specialistica all’ Università degli Studi di Ferrara: 1 per Chirurgia vascolare, 1 per Endocrinologia e malattie del ricambio, 1 per Medicina dell’Emergenza-Urgenza, 1 per Oncologia medica, 1 per Otorinolaringoiatria, 1 per Reumatologia; 10 contratti di formazione specialistica all'Università degli Studi di Modena - Reggio Emilia: 1 per Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, 1 per Dermatologia e venereologia, 1 per Ematologia, 1 per Malattie dell’apparato digerente, 2 per Medicina dell’Emergenza-Urgenza, 1 per Oftalmologia, 1 per Oncologia medica, 1 per Otorinolaringoiatria, 1 per Reumatologia; 8 contratti di formazione specialistica all’ Università di Parma: 1 per Dermatologia e venereologia, 1 per Ematologia, 1 per Endocrinologia e malattie del ricambio, 1 per Malattie infettive e tropicali, 2 per Medicina dell’emergenza-urgenza, 1 per Oftalmologia, 1 per Otorinolaringoiatria./ Archivio news Azioni sul documento Stampa Link Assessore Sergio Venturi

