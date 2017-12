Info ForumPa, giornata di confronto tra innovatori dell’Emilia-Romagna Appuntamento a Bologna il 26 gennaio promosso da Regione e ForumPa. Ecco come iscriversi alle sessioni tematiche Tweet Tweet L’innovazione è anche gioco di squadra che nasce dallo scambio di idee e dalla consapevolezza di agire per un obiettivo comune. Scambi che funzionano solo se chi lo pratica è disposto a cambiare gli schemi e a mettersi in discussione. Con questi obiettivi si svolgerà a Bologna una giornata di confronto tra coloro che sono impegnati, in Emilia-Romagna, nella realizzazione dell’innovazione all’interno degli enti locali, delle aziende pubbliche e private ma anche nelle imprese, nelle Università, nel Terzo settore, nel sindacato e nelle associazioni di categoria. L’appuntamento “Verso una Regione semplice e connessa per uno sviluppo equo e sostenibile”, organizzato da Regione e Forum Pa, si svolgerà venerdì 26 gennaio 2018, a partire dalle ore 9 alle 18, presso gli spazi della fiera di Bologna. Per iscriversi all’ost I lavori che saranno organizzati secondo le modalità dell’Open space technology (Ost), tecnica orientata alla collaborazione e condivisione, fondata sul principio secondo cui, se si vuole innovare, occorre partire dal modo si comunica e ci si confronta. Saranno, quindi, otto i tavoli di discussione: welfare sostenibile, competitività del territorio e attrazione delle imprese, smart health, economia circolare, futuro della pubblica amministrazione, lavoro agile, Emilia Romagna digitale e Open innovation. Archivio news Azioni sul documento Stampa