La riqualificazione energetica degli edifici pubblici

Si chiama “Strategie e strumenti a supporto della riqualificazione energetica degli edifici pubblici” il primo dei seminari nazionali organizzati dal progetto SHERPA (Interreg MED), nato per trasferire i risultati del lavoro svolto e coinvolgere il più possibile le regioni e i comuni dell’area MED, ma anche altri soggetti quali ad esempio: proprietari, gestori e progettisti di edifici pubblici, Esco, Centri di ricerca/formazione, e altro ancora

Il seminario, che è organizzato dalla Regione Emilia-Romagna insieme ai partner Regione Lazio e Regione Abruzzo, si terrà venerdì 19 ottobre 2018 presso il quartiere fieristico di Bologna, Sala Bolero - Centro Servizi Blocco B - dalle ore 9:30 alle ore 13:15.

L’evento sarà anche l'occasione per introdurre la nuova direttiva 2018/844/UE che ha modificato quelle precedenti sull’efficienza e prestazione energetica nell’edilizia, nonché per fare networking con altri progetti europei. Tra questi IMPULSE (Interreg MED) – SISMA (Interreg MED) – LEMON (horizon 2020).

A tal proposito ricordiamo come l’efficienza degli edifici sia anche materia di grande attenzione della Regione Emilia-Romagna e di Arpae, che promuovono le attività di educazione, informazione e formazione con l’obiettivo di far crescere la cultura della sostenibilità sui territori. In particolare menzioniamo il progetto Condomini sostenibili, finanziato dal Bando Infeas 2018, e promosso da due capofila, il Comune di Ravenna e l’Università Verde di Bologna in qualità di enti titolari rispettivamente del “Multicentro Ravenna” e del “Centro Antartide”.

