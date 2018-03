Scarpe al centro, inizia la raccolta

Parte il 21 marzo in provincia di Modena la raccolta delle scarpe da ginnastica usurate prevista dal progetto 'Le tue scarpe al centro'. E' un modo per promuovere l'economia circolare dando alla materia una nuova vita e per esprimere solidarietà alle popolazioni colpite dal sisma: il ricavato della raccolta consentirà di donare un parco giochi ad Amandola (FM).

L'iniziativa è promossa su tutto il territorio regionale da Arpae (Area Educazione alla sostenibilità) in collaborazione con i Centri di educazione alla sostenibilità, i Comuni, i gestori dei rifiuti e ESO Società Benefit arl. Capofila è il Ceas “La Raganella” dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Il territorio modenese è anche il primo a partire con la raccolta: inizio il 21 marzo, conclusione 21 settembre 2018.

A Cavezzo, Concordia, Mirandola, San Possidonio e San Prospero si potranno trovare 35 centri di raccolta, collocati nei municipi, nelle palestre e nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Sarà inoltre allestito un ulteriore centro di raccolta in occasione della giornata "Verde Vivo" che si terrà a Mirandola domenica 6 maggio.

La presentazione in loco del progetto si svolgerà il 22 marzo alle ore 15.30 al Palasport di Mirandola, in via Pietri, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, il Sindaco di Mirandola Maino Benatti, il Sindaco di Carpi Alberto Bellelli, il responsabile dell'Area Educazione alla sostenibilità di Arpae Emilia-Romagna Paolo Tamburini, Monica Borghi e Paolo Ganassi di Aimag.

Tanti i campioni dello sport che hanno aderito come testimonial e che saranno presenti all'iniziativa. I giocatori della squadra di Hockey Ruspal Pico (campionato nazionale di serie A2 maschile), Matilde Bettinazzi (campionessa di Wushu della A.S.D. Panaro Modena), Luca Bandieri (campione di arti marziali) e diverse campionesse del pattinaggio artistico Pico Pattinaggio Mirandola.

Per conoscere il progetto

Immagine della campagna del progetto 'Le tue scarpe al centro'