Podio per 'Le tue scarpe al centro'

Si terrà a Catania il 13 aprile 2018, la cerimonia di premiazione della nona edizione della Settimana Europea per la riduzione dei Rifiuti (SERR), tenutasi in tutta Europa dal 18 al 26 novembre 2017.

I finalisti italiani della SERR 2017 saranno introdotti dai membri del Comitato Promotore Nazionale (composto da Ministero dell’Ambiente, UNESCO, Utilitalia, Città Metropolitana di Torino, Città Metropolitana di Roma, Legambiente, ANCI e AICA - Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale) che hanno selezionato le migliori azioni per ogni categoria.

L’edizione 2017 della SERR ha visto ben 4.422 azioni realizzate in Italia. Come ogni anno pubbliche amministrazioni, imprese, istituti scolastici, associazioni e singoli cittadini hanno ideato e realizzato azioni volte a sensibilizzare sul tema della riduzione dei rifiuti.

Ogni singola azione, a prescindere dal numero di persone coinvolte e dalla quantità di rifiuti evitati, è stata fondamentale nel contribuire all’obiettivo di promuovere, tra i cittadini, una maggiore consapevolezza sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli drasticamente. Scegliere le azioni finaliste è quindi stato un compito difficile. I criteri usati per la scelta sono stati, fra gli altri, l’innovatività dell’azione proposta, l’impatto generato dall’azione, la visibilità dell’azione in termini comunicativi e la replicabilità dell’azione.

Cinque sono le categorie: pubblica amministrazione, imprese, scuole, associazioni, cittadini.

Per la pubblica amministrazione, tra i tre finalisti selezionati c'è il progetto di educazione all'economia circolare 'Le tue scarpe al centro' attivato dall'Agenzia per l'Ambiente e dalla rete dei Centri di educazione alla sostenibilità dell’Emilia-Romagna in collaborazione con i gestori dei rifiuti del territorio (8) ed Esosport. E' stato avviato nel novembre 2017 e si concludeerà nella primavera 2018 sul territorio regionale: cinquanta sono i Comuni coinvolti e le rispettive Scuole, società sportive, quartieri e famiglie.

Per maggiori informazioni

Le migliori azioni SERR 2017: il premio (pdf, 182.3 KB)

Elenco finalisti (pdf, 170.0 KB)