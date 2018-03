La Fondazione bandisce la selezione per l’incarico del Direttore. Richieste esperienze e competenze specifiche

L’attuale direttrice della Fondazione ha assunto formalmente il suo impegno il 1° settembre 2014. L’incarico è stato prorogato dall’Assemblea dei Soci in questa fase di rinnovo degli organi statutari nella quale era necessario assicurare un elemento di continuità, ma è giunto il momento di definire l'incarico del Direttore che proseguirà questa esperienza nei prossimi anni. Per questo la Fondazione bandisce una selezione pubblica, in ottemperanza alla normativa sulla trasparenza e il contrasto della corruzione.

Secondo il nostro Statuto il Direttore è nominato dall’Assemblea dei Soci e l’incarico dura al massimo tre anni, rinnovabili. I suoi compiti riguardano la relazione con gli Enti Locali per l’approfondimento delle istruttorie, i rapporti con i soci e con il Comitato dei Garanti, la predisposizione dei bilanci e delle relazioni di attività, l’adozione di atti urgenti a sostegno di vittime di reato e la promozione della Fondazione, anche promuovendo attività di comunicazione o iniziative per la ricerca di fondi.

Vengono ricercate esperienze specifiche nella Pubblica Amministrazione e nei settori del sostegno alle vittime di reato, politiche sociali o per la sicurezza, oltre a competenze relazionali, organizzative e di comunicazione.

L’avviso di selezione, i requisiti richiesti e le indicazioni necessarie per l’adesione, che dovrà essere avvenire entro e non oltre il 20 marzo 2018, sono pubblicati in questo stesso sito, nella sezione Trasparenza > Bandi di concorso.

Dell’avvenuta nomina si darà comunicazione su queste stesse pagine.